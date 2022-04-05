Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 5 апреля: список

Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 5 апреля: список

В РФ настаивают на том, что геноцид украинцев в Буче является "постановкой".

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 5 апреля 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

Руководитель МИД РФ Лавров в комментарии по ситуации в Украине заявил, что "причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры". Предостерегаем: это – фейк!

Представители военного и политического руководства РФ, в частности Песков, не исключают "появления новых фейков, аналогичных фото, как в Буче, и Россия будет упорно говорить о том, что есть правда, а что – вымысел". Предостерегаем: это – манипуляция!

В вечернем своде минобороны РФ заявило, что "националистические батальоны интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора, который касается Мариуполя, чем срывают эвакуацию мирных жителей и иностранцев из города". Предостерегаем: это – фейк!

"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.

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