Під час повітряної тривоги у Львівській та Вінницькій областях пролунали вибухи

На Львівщині працювали засоби української протиповітряної оборони.
Увечері у вівторок, 5 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги на території Львівської та Вінницької областей пролунали вибухи.
Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, вибухи сталися в районі міста Радехова.
Жертв від повітряного нальоту, за його словами, немає.
Раніше Козицький зауважив, що на території Львівщини працюють засоби української протиповітряної оборони.
"Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо", - написав він.
Вибух також пролунав поблизу міста Козятина Вінницької області. Про це написала на своїй Facebook-сторінці Козятинський міський голова Тетяна Єрмолаєва.
"Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, увечері, 3 квітня, російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. Людських жертв не було.
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