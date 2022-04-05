Під час повітряної тривоги у Львівській та Вінницькій областях пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги у Львівській та Вінницькій областях пролунали вибухи

На Львівщині працювали засоби української протиповітряної оборони.

Увечері у вівторок, 5 квітня, під час оголошеної повітряної тривоги на території Львівської та Вінницької областей пролунали вибухи.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, вибухи сталися в районі міста Радехова.

Жертв від повітряного нальоту, за його словами, немає.

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Раніше Козицький зауважив, що на території Львівщини працюють засоби української протиповітряної оборони.

"Жителі Львівщини, сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо", - написав він.

Вибух також пролунав поблизу міста Козятина Вінницької області. Про це написала на своїй Facebook-сторінці Козятинський міський голова Тетяна Єрмолаєва.

"Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері, 3 квітня, російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. Людських жертв не було.

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