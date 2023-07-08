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Командир "Азова" Денис Прокопенко ответил, вернется ли на фронт

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Командир "Азова" Денис Прокопенко ответил, вернется ли на фронт

Денис Прокопенко во Львове.

"Редис" приехал во Львов.

Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" намекнул на свое вероятное возвращение в украинскую армию. Он подчеркнул, что "еще скажет свое слово в бою".

Об этом он сказал 8 июля на брифинге во Львове.

"Я глубоко уверен, что армия – это командная работа и с сегодняшнего дня вместе с вами мы продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою... Самое главное на сегодняшний день это то, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем при продвигаемся вперед... Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения", — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции.

После этого вечером Зеленский и командиры "Азовстали" приехали во Львов. Президент Украины принял участие в молебне за Украину.

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Дата публикации
Просмотры
1713
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