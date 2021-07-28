Коронавирус и война: как проходит вакцинация в зоне ООС

Коронавирус и война: как проходит вакцинация в зоне ООС

Обе дозы вакцины получили более 35 тыс. военнослужащих.

В районе проведения операции Объединенных сил от начала вакцинации прививки получили более 35 тыс. военных.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"С начала кампании обе дозы вакцины получили более 35 тыс. воинов, более 1200 из них — военные медики", — говорится в сообщении.

Вакцинация осуществляется двумя препаратами: AstraZeneca и CoronaVac.

В штабе уверяют, что располагают достаточным количеством вакцин. Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях на Донбассе.

Кроме того, значительное количество военнослужащих прибывает в зону ООС уже вакцинированными двумя дозами.

По состоянию на сегодня, 28 июля, ни одного случая заболевания военнослужащих из состава Объединенных сил на COVID-19 не зафиксировано.

Напомним, что в Германию на лечение полетели 15 украинских бойцов.

В Украине стартует пятая волна вакцинации

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