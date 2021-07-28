Коронавирус и война: как проходит вакцинация в зоне ООС

Обе дозы вакцины получили более 35 тыс. военнослужащих.
В районе проведения операции Объединенных сил от начала вакцинации прививки получили более 35 тыс. военных.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
"С начала кампании обе дозы вакцины получили более 35 тыс. воинов, более 1200 из них — военные медики", — говорится в сообщении.
Вакцинация осуществляется двумя препаратами: AstraZeneca и CoronaVac.
В штабе уверяют, что располагают достаточным количеством вакцин. Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях на Донбассе.
Кроме того, значительное количество военнослужащих прибывает в зону ООС уже вакцинированными двумя дозами.
По состоянию на сегодня, 28 июля, ни одного случая заболевания военнослужащих из состава Объединенных сил на COVID-19 не зафиксировано.
Напомним, что в Германию на лечение полетели 15 украинских бойцов.