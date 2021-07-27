В Германию на лечение полетели 15 украинских бойцов

Германия принимает наших военных с начала войны. И за это время помощь там получили почти полторы сотни военнослужащих.

На лечение в Германию полетели пятнадцать украинских бойцов. Транспортируют военных специально оснащенным самолетом: с медицинским оборудованием на борту. Вооруженные силы Германии применяют его для спасательных операций. Он может перевозить раненых на большие расстояния и в лежачем состоянии.

Об этом говорится 27 июля в сюжете ТСН.19:30.

По прибытии в немецкие медучреждения бойцов сначала обследуют, а затем подберут им индивидуальную программу лечения.

Германия принимает наших военных с начала войны. И за это время помощь там получили почти полторы сотни военнослужащих. Среди улетевших на лечение в этот раз, часть получила ранения недавно, другие — еще несколько лет назад.

"Нескольким раненым придется там остаться на несколько месяцев. Возможно, даже до года. Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом всех пролечить и восстановить здоровье раненых бойцов", — заверил полковник медицинской службы Бундесвера Геральд Фишер.

Новости мира: 15 украинских бойцов полетели в Германию на лечение

"Более 30 наших специалистов получили стажировки, они имели возможность делиться своими знаниями и учиться у немецких коллег. Для наших военных госпиталей на сегодня немецкими партнерами было предоставлено материальных ценностей на сумму около 10 млн евро", — рассказал заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Также в этом году планируют реализовать совместный с Германией и Эстонией проект по получению оборудования для мобильного госпиталя.

Напомним, что на востоке Украины за год режима прекращения огня, который начал действовать 27 июля 2020 года, погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения.

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