В аэропорту Одессы возник затор из самолетов: видео

Пилота пассажирского самолета, который прилетел из Дубаи, не устроила ширина магистральной рулежной дорожки.

Во вторник, 27 июля, в Одесском международном аэропорту возникла пробка из самолетов, вызванный отказом пилота "Боинга", принадлежащего компании Flydubai, продолжать движение по рулевой дорожке, ширина которой, якобы, не соответствует нормам. Об этом сообщает издание "Думская", опубликовав соответствующее видео.

После приземления самолет с ОАЭ проехал к месту стыка со старой взлетно-посадочной полосой и остановил свое движение. Командир воздушного судна заявил, что не сможет рулить дальше, так как ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании.

Самолет SkyUp, который приземлился следом и был посажен на ту же дорожку, также вынужден был остановиться из-за заблокированного движения воздушным судном Flydubai.

"Разрулить" ситуацию удалось благодаря аэродромном тягачу, который вытолкнул сначала на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем и злосчастный "Боинг".

В течение этого инцидента около четырехсот пассажиров находились в салонах самолетов. Также не смог вовремя отправиться в рейс самолет Ryanair — его вылет в польский город Катовице задержали на 40 минут.

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