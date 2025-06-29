Атака "Шахедов"

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Во время массированных воздушных атак российская террористическая армия не только значительно увеличила количество дронов, но и применяет их по целям в одном городе или регионе.

На это обратил внимание эксперт по беспилотным технологиям и робототехнике, соучредитель DroneUa Валерий Яковенко в эфире телеканала «Еспресо».

Он отметил, что ночная атака 29 июня была одной из крупнейших с момента полномасштабного вторжения именно на западные области.

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«Мы видим, что террористические войска оккупантов меняют тактику относительно применения дронов — очень часто цели сгруппированы в рамках одного города. И мы видим, что вся эта атака предназначена для максимального террора украинских городов. И не один, не два, по несколько дронов одновременно работают для того, чтобы фактически загонять в страх украинцев», — подчеркнул Яковенко.

Эксперт отметил, что украинские средства ПВО уничтожают большинство воздушных целей, но, по его словам, при таком количестве «это очень тяжелый процесс».

«Ни одна страна в мире с таким нашествием не сталкивалась никогда», — подчеркнул Яковенко.

Напомним, в ночь на 29 июня российская армия нанесла комбинированный удар по городу Дрогобыч Львовской областидронами-камикадзе и ракетами.

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