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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Масовані атаки дронів: як змінилася тактика росіян — експерт

Ворог почав завдавати концентрованих ударів по певних містах та регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака "Шахедів"

Під час масованих повітряних атак російська терористична армія не тільки значно збільшила кількість дронів, але й застосовує їх по цілях в одному місті чи регіоні.

На це звернув увагу експерт із безпілотних технологій та робототехніки, співзасновник DroneUa Валерій Яковенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він зауважив, що нічна атака 29 червня була однією з найбільших з моменту повномасштабного вторгнення саме на західні області.

«Ми бачимо що терористичні війська окупантів змінюють тактику стосовно застосування дронів — дуже часто цілі згруповані в рамках одного міста. І ми бачимо, що вся ця атака призначена для максимального терору українських міст. І не один, не два, по декілька дронів одночасно працюють для того, щоб фактично заганяти в страх українців», — наголосив Яковенко.

Експерт відзначив, що українські засоби ППО знищують більшість повітряних цілей, але, за його словами, за такої кількості «це дуже важкий процес».

«Жодна країна у світі з такою навалою не стикалася ніколи», — наголосив Яковенко.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня російська армія завдала комбінованого удару по місту Дрогобичу Львівської області дронами-камікадзе та ракетами.

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