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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Массированные обстрелы и дата завершения войны в Украине: астролог сделала неутешительный прогноз

Под ударом могут оказаться Харьков, Одесса, Днепр и другие города.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

Война в Украине в ближайшие месяцы будет продолжаться. Вероятно, с 10 мая враг вернется к массированным обстрелам нашей территории.

Об этом "Главреду" рассказала астролог Ангелина Вакулина, май 2025 года и начало лета для Украины будет тревожным.

Астрологический прогноз для Украины

Как сообщила астрологиня:

  • будут атаки и удары по жилым районам, детским учреждениям, в частности большие потери для Харькова и Херсона;

  • будут иметь место кибератаки на критическую инфраструктуру (энергосистема и банки);

  • в июне 2025 г. могут быть переговоры (неофициально и без прорыва);

  • этим летом Украине могут предоставить новые пакеты помощи США и ЕС, но с условиями;

  • до 9 мая обстрелы будут не столь интенсивными, а с 10 мая начнутся массированные ночные обстрелы (атаки на порты, железные дороги).

  • не исключается возможность возврата отключений света;

  • будет наблюдаться и миграция, но также украинцы будут возвращаться домой.

Самая высокая опасность для городов Украины в мае: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Николаев, Сумы, Чернигов, Кривой Рог.

"Пока окончание войны не видно. Оккупанты продолжат удары по Украине", — отметила астролог.

Напомним, позиция Украины относительно нового так называемого "перемирия" на 9 мая может быть такой же, какой была во время так называемого "перемирия" на Пасху.

Дата публикации
Количество просмотров
159
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