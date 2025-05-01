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Массированные обстрелы и дата завершения войны в Украине: астролог сделала неутешительный прогноз
Под ударом могут оказаться Харьков, Одесса, Днепр и другие города.
Война в Украине в ближайшие месяцы будет продолжаться. Вероятно, с 10 мая враг вернется к массированным обстрелам нашей территории.
Об этом "Главреду" рассказала астролог Ангелина Вакулина, май 2025 года и начало лета для Украины будет тревожным.
Астрологический прогноз для Украины
Как сообщила астрологиня:
будут атаки и удары по жилым районам, детским учреждениям, в частности большие потери для Харькова и Херсона;
будут иметь место кибератаки на критическую инфраструктуру (энергосистема и банки);
в июне 2025 г. могут быть переговоры (неофициально и без прорыва);
этим летом Украине могут предоставить новые пакеты помощи США и ЕС, но с условиями;
до 9 мая обстрелы будут не столь интенсивными, а с 10 мая начнутся массированные ночные обстрелы (атаки на порты, железные дороги).
не исключается возможность возврата отключений света;
будет наблюдаться и миграция, но также украинцы будут возвращаться домой.
Самая высокая опасность для городов Украины в мае: Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Николаев, Сумы, Чернигов, Кривой Рог.
"Пока окончание войны не видно. Оккупанты продолжат удары по Украине", — отметила астролог.
Напомним, позиция Украины относительно нового так называемого "перемирия" на 9 мая может быть такой же, какой была во время так называемого "перемирия" на Пасху.