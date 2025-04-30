"Як у нас на Україні": Екатерина Бужинская и группа KOLABA представили новую версию легендарной песни

Екатерина Бужинская и группа KOLABA

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Екатерина Бужинская вместе с группой KOLABA представили новую версию легендарной песни «Як у нас на Україні» — композиции, которая давно стала символом украинской красоты, силы и уникальности.

Бужинская исполнила песню (по словам В. Серовой и музыку А. Харитонова) впервые в 1998 году. Она быстро стала хитом и уже 27 лет остается не только одной из известнейших композиций артистки, но и одним из самых ярких песенных символов Украины.

«Это уже легендарная песня, на которой выросло не одно поколение. Она десятилетиями звучала как на праздниках в детских садах и на первых звонках в школах, так и во время большинства государственных праздников. Приятно, что благодаря коллаборации с KOLABA песня получила современную версию, так что и нынешняя молодежь сможет под нее танцевать и хорошо проводить время», — поделилась певица.

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Екатерина Бужинская и группа KOLABA

«Это песня – посвящение нашим людям – тем, кто творит историю сегодня. Кто борется, кто вдохновляет, кто поет даже тогда, когда тяжело. "Як у нас на Україні" - это не только о прошлом. Это о настоящем. И о том, каким будет наше завтра», – добавили участники группы – львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак.

Артистка и музыканты представили также концертное видео, снятое в МЦКМ (Октябрьском дворце) в Киеве. Оно имеет символическую визуальную концепцию: черно-белый мир с акцентом на красный цвет, усиливающий песенный гимн несокрушимости национального духа украинцев.

«Это не просто эстетика. Это символика. Черно-белое – это память. Это прошлое, что нас сформировало. А красный – это пульс жизни, борьбы, любви и веры, живущий в каждом из нас», – говорят в KOLABA.

Напомним, музыкальный проект KOLABA дал второе дыхание следующим украинским хитам: «А липи цвітуть» Иво Бобула, «Горобина ніч» Оксаны Билозир, «Хрещатик» и «День народження» Павла Зиброва, «Красива жінка незаміжня» Аллы Кудлай, «Двічі в одну річку не ввійдеш» Юлии Рай. Новые версии этих бессмертных шлягеров собрали миллионные просмотры на YouTube канале группы.