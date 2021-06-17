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На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

УНИАН

Воин получил осколочное ранение возле Луганского.

16 июня на Донбассе боевики вновь открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Луганское.

Об этом информирует оперативно-тактическая группа "Север".

Обстрел произошел около 19:30. Один украинский военный получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

В пресс-службе тактической группы заверили, что на обстрел противника наши военные открыли огонь в ответ.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, что Байден обсудил с Путиным Минские договоренности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват Одессы, Харькова и Киева.

Новости с фронта: двое военных попали в больницу с осколочными ранениями

Новости с фронта: двое военных попали в больницу с осколочными ранениями

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