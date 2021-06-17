На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

Воин получил осколочное ранение возле Луганского.

16 июня на Донбассе боевики вновь открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Луганское.

Об этом информирует оперативно-тактическая группа "Север".

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Обстрел произошел около 19:30. Один украинский военный получил осколочное ранение.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья бойца — удовлетворительное.

В пресс-службе тактической группы заверили, что на обстрел противника наши военные открыли огонь в ответ.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, что Байден обсудил с Путиным Минские договоренности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что РФ отрабатывает захват Одессы, Харькова и Киева.

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