На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

Воин получил осколочное ранение возле Луганского.
16 июня на Донбассе боевики вновь открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Луганское.
Об этом информирует оперативно-тактическая группа "Север".
Обстрел произошел около 19:30. Один украинский военный получил осколочное ранение.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья бойца — удовлетворительное.
В пресс-службе тактической группы заверили, что на обстрел противника наши военные открыли огонь в ответ.
Сейчас на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
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