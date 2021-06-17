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На Донбасі окупанти поранили українського військового

На Донбасі окупанти поранили українського військового

УНІАН

Воїн отримав осколкове поранення біля Луганського.

16 червня на Донбасі бойовики знову відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Луганське.

Про це інформує оперативно-тактична група "Північ".

Обстріл стався близько 19:30. Один український військовий отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я бійця — задовільний.

У пресслужбі тактичної групи запевнили, що на обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Наразі на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Нагадаємо, що Байден обговорив з Путіним Мінські домовленості.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ відпрацьовує захоплення Одеси, Харкова та Києва.

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