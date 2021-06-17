На Донбасі окупанти поранили українського військового

Воїн отримав осколкове поранення біля Луганського.

16 червня на Донбасі бойовики знову відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Луганське.

Про це інформує оперативно-тактична група "Північ".

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Обстріл стався близько 19:30. Один український військовий отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я бійця — задовільний.

У пресслужбі тактичної групи запевнили, що на обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Наразі на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

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