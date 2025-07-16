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На Волыни молния попала в жилой дом: какие последствия
Из-за удара молнии по дому на Волыни загорелся пожар.
На Волыни молния попала в жилой дом. Внутри была мать с тремя малолетними детьми.
Об этом сообщает ГСЧС .
Как отмечается, женщина с детьми успели перейти в безопасное место. Она позвонила по телефону на линию «101», чтобы вызвать спасателей.
"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили уничтожения дома", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее в столице молния ударила в парковку. Это произошло в Дарницком районе Киеве.
По информации, распространяющейся соцсетями, в месте удара виден дым.
Данных о жертвах или потерпевших не было.