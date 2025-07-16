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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

На Волыни молния попала в жилой дом: какие последствия

Из-за удара молнии по дому на Волыни загорелся пожар.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Молния попала в дом

Молния попала в дом

На Волыни молния попала в жилой дом. Внутри была мать с тремя малолетними детьми.

Об этом сообщает ГСЧС .

Молния попала в жилой дом на Волыни

Молния попала в жилой дом на Волыни

Как отмечается, женщина с детьми успели перейти в безопасное место. Она позвонила по телефону на линию «101», чтобы вызвать спасателей.

"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили уничтожения дома", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в столице молния ударила в парковку. Это произошло в Дарницком районе Киеве.

По информации, распространяющейся соцсетями, в месте удара виден дым.

Данных о жертвах или потерпевших не было.

Дата публикации
Количество просмотров
253
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