На Волыни молния попала в жилой дом: какие последствия

Молния попала в дом

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На Волыни молния попала в жилой дом. Внутри была мать с тремя малолетними детьми.

Об этом сообщает ГСЧС .

Молния попала в жилой дом на Волыни

Как отмечается, женщина с детьми успели перейти в безопасное место. Она позвонила по телефону на линию «101», чтобы вызвать спасателей.

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"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили уничтожения дома", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее в столице молния ударила в парковку. Это произошло в Дарницком районе Киеве.

По информации, распространяющейся соцсетями, в месте удара виден дым.

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Данных о жертвах или потерпевших не было.