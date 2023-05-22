Президент Чехии заявил, что Россия должна быть разгромлена

По его словам, нас должен мотивировать тот же исторический опыт, о котором мы сегодня говорим.

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от совместных усилий, направленных над разгромом России в Украине.

Об этом он заявил во время акции памяти жертв нацистских преследований, которая прошла на Национальном кладбище в Терезине, передает iDNES.

Павел подчеркнул, что совместные усилия помогут отказаться от нарушения правил международного порядка, свидетелями которого мы являемся.

"Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот же исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контекст сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого", – сказал Павел.

Ранее президент Чехии заявил, что его стране целесообразно будет рассмотреть передачу ВСУ боевым самолетам L-159.

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