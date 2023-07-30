Ночная атака по Украине: что летело и сколько удалось сбить

Ночью 30 июля российские войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 29 июля противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах.