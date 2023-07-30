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Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Нічна атака по Україні: що летіло та скільки вдалося збити

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Всі ворожі об'єкти знищено.

Уночі 30 липня російські війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. 

Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня  протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти у Сумах.

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