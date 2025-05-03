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Ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами: где раздались взрывы
Россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.
В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий порой загорелись пожары.
В частности, взрывы прогремели:
Запорожская обл;
Донетчина;
Павлоградский р-н (Днепропетровщина);
Краматорск, Доброполье (Донечина);
Шостка (Сумщина);
Черкассы/р-н;
Николаев;
Черкасская область;
Вознесенск (Николаевщина);
Харьков.
Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах.