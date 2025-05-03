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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами: где раздались взрывы

Россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города ночью беспилотниками, кое-где было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 3 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий порой загорелись пожары.

В частности, взрывы прогремели:

  • Запорожская обл;

  • Донетчина;

  • Павлоградский р-н (Днепропетровщина);

  • Краматорск, Доброполье (Донечина);

  • Шостка (Сумщина);

  • Черкассы/р-н;

  • Николаев;

  • Черкасская область;

  • Вознесенск (Николаевщина);

  • Харьков.

Напомним, что ранее стало известно о последствиях атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах.

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