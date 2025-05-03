Три знака, которым сегодня нельзя игнорировать сны

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Сегодня, 3 мая, обращать внимание на сны необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя игнорировать свои сновидения.

Близнецы

Близнецам – особенно тем из них, кто переживает по поводу устройства личной жизни – подсознание даст ответ на важный вопрос, касающийся отношения к ним человека, к которому они испытывают симпатию – скорее всего, он тоже к ним неравнодушен

Рак

Раки, которые трепетно относятся к своим сновидениям, получат пророчество, имеющее непосредственное отношение к решению профессиональных и финансовых проблем – в ответ на эту подсказку останется только действовать в нужном русле.

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Козерог

Козероги, как правило, не верят в сновидения, но нынешний сон окажется настолько подходящим к нынешней ситуации, что они переменят отношение к ночным подсказкам, являющимся отражением подсознания – оно всегда дает единственно правильные советы.

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