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Три знака, которым сегодня нельзя игнорировать сны
Загадочный день лунного календаря, в течение которого предвидеть будущие события и читать мысли окружающих людей смогут даже те, кто не верит в магические способности. Однако сегодня у них будут все шансы изменить свое мнение – в возможности таких качеств, они убедятся на собственном опыте.
Сегодня, 3 мая, обращать внимание на сны необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя игнорировать свои сновидения.
Близнецы
Близнецам – особенно тем из них, кто переживает по поводу устройства личной жизни – подсознание даст ответ на важный вопрос, касающийся отношения к ним человека, к которому они испытывают симпатию – скорее всего, он тоже к ним неравнодушен
Рак
Раки, которые трепетно относятся к своим сновидениям, получат пророчество, имеющее непосредственное отношение к решению профессиональных и финансовых проблем – в ответ на эту подсказку останется только действовать в нужном русле.
Козерог
Козероги, как правило, не верят в сновидения, но нынешний сон окажется настолько подходящим к нынешней ситуации, что они переменят отношение к ночным подсказкам, являющимся отражением подсознания – оно всегда дает единственно правильные советы.
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