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Астрологический прогноз на 3 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: энергию, которой обеспечат людей в этот день звезды, необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональны действия.
Символ дня: Роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после появления первых симптомов.
Питание дня: диета, если начать ее в этот день, даст желаемые результаты.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.
Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому к ним нужно отнестись внимательно.
Табу дня: лгать нежелательно и в любой другой день, но сегодн я- особенно.
Цитата дня: «Мне нравятся мужчины с будущим и женщины с прошлым» (Оскар Уайльд).
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