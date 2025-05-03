Астрологический прогноз на 3 мая

Бирюза / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергию, которой обеспечат людей в этот день звезды, необходимо использовать экономно, совершая только самые важные профессиональны действия.

Символ дня: Роза ветров.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после появления первых симптомов.

Питание дня: диета, если начать ее в этот день, даст желаемые результаты.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: один из лучших дней для работы в саду и огороде.

Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому к ним нужно отнестись внимательно.

Табу дня: лгать нежелательно и в любой другой день, но сегодн я- особенно.

Цитата дня: «Мне нравятся мужчины с будущим и женщины с прошлым» (Оскар Уайльд).

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