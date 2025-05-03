Три знаки, яким сьогодні не можна ігнорувати сни

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Сьогодні, 3 травня, звертати увагу на сни необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна ігнорувати свої сновидіння.

Близнюки

Близнюкам – особливо тим з них, хто переживає з приводу устрою особистого життя – підсвідомість дасть відповідь на важливе питання, що стосується ставлення до них людини, до якої вони відчувають симпатію – швидше за все, вона теж до них небайдужа.

Рак

Раки, які трепетно ставляться до своїх сновидінь, отримають пророцтво, що має безпосереднє відношення до вирішення професійних та фінансових проблем – у відповідь на цю підказку залишиться лише діяти у потрібному руслі.

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Козеріг

Козероги, як правило, не вірять у сновидіння, але нинішній сон виявиться настільки придатним до нинішньої ситуації, що вони змінять ставлення до нічних підказок, що є відображенням підсвідомості – воно завжди дає єдино правильні поради.

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