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- Астрологія
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Три знаки, яким сьогодні не можна ігнорувати сни
Загадковий день місячного календаря, протягом якого передбачити майбутні події та читати думки оточуючих людей зможуть навіть ті, хто не вірить у магічні здібності. Однак сьогодні у них будуть усі шанси змінити свою думку – у можливості таких якостей вони переконаються на власному досвіді.
Сьогодні, 3 травня, звертати увагу на сни необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна ігнорувати свої сновидіння.
Близнюки
Близнюкам – особливо тим з них, хто переживає з приводу устрою особистого життя – підсвідомість дасть відповідь на важливе питання, що стосується ставлення до них людини, до якої вони відчувають симпатію – швидше за все, вона теж до них небайдужа.
Рак
Раки, які трепетно ставляться до своїх сновидінь, отримають пророцтво, що має безпосереднє відношення до вирішення професійних та фінансових проблем – у відповідь на цю підказку залишиться лише діяти у потрібному руслі.
Козеріг
Козероги, як правило, не вірять у сновидіння, але нинішній сон виявиться настільки придатним до нинішньої ситуації, що вони змінять ставлення до нічних підказок, що є відображенням підсвідомості – воно завжди дає єдино правильні поради.
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