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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна ігнорувати сни

Загадковий день місячного календаря, протягом якого передбачити майбутні події та читати думки оточуючих людей зможуть навіть ті, хто не вірить у магічні здібності. Однак сьогодні у них будуть усі шанси змінити свою думку – у можливості таких якостей вони переконаються на власному досвіді.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 3 травня, звертати увагу на сни необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна ігнорувати свої сновидіння.

Близнюки

Близнюкам – особливо тим з них, хто переживає з приводу устрою особистого життя – підсвідомість дасть відповідь на важливе питання, що стосується ставлення до них людини, до якої вони відчувають симпатію – швидше за все, вона теж до них небайдужа.

Рак

Раки, які трепетно ставляться до своїх сновидінь, отримають пророцтво, що має безпосереднє відношення до вирішення професійних та фінансових проблем – у відповідь на цю підказку залишиться лише діяти у потрібному руслі.

Козеріг

Козероги, як правило, не вірять у сновидіння, але нинішній сон виявиться настільки придатним до нинішньої ситуації, що вони змінять ставлення до нічних підказок, що є відображенням підсвідомості – воно завжди дає єдино правильні поради.

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Дата публікації
Кількість переглядів
195
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