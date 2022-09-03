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Ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску

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Ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску

Фото: Павел Кириленко/Facebook

В Соледаре оккупанты повредили детский сад.

В ночь на 3 сентября россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской громады.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, в Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие, ранен 1 человек. Еще одно попадание было в предприятие легкой промышленности. Там загорелся пожар.

В Славянске россияне попали в два предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объем ущерба устанавливаем. Также повреждены 7 домов в Былбасовке.

В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово и Волчанка — повреждена база отдыха и один дом, без пострадавших. Громко прошла ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем.

В Соледаре россияне повредили детский сад. Также частный дом в Роздоловке. Пострадавших нет. В Звановке ранен один человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки, без жертв.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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