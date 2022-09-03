Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську

У ніч проти 3 вересня росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство, поранено 1 людину. Ще одне влучання було у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа.

У Слов'янську росіяни поцілили у два підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги шкоди встановлюємо. Також пошкоджено 7 будинків у Билбасівці.

У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та один будинок, без постраждалих. Гучно минула ніч у Сіверську. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо.

У Соледарі росіяни пошкодили дитсадок. Також приватний будинок у Роздолівці. Постраждалих немає. У Званівці поранено одну людину. Під ранок відбувся артобстріл Авдіївки, без жертв.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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