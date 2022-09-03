ВСУ сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр

ВСУ в ночь на 3 сентября сбили в Днепровском районе все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр", — написал он.

Глава области также добавил, что падение обломков привело к нескольким пожарам. Огонь пожарные потушили. Никто не пострадал.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 192-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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