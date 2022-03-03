Обстрел жилых домов в Мариуполе армией РФ: начато расследование

Речь идет о нарушении законов войны.

Из-за артиллерийских обстрелов домов и гражданской инфраструктуры российской армией в Мариуполе начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, оккупационные войска Российской Федерации, пересекши государственную границу Украины, ежедневно массово обстреливают из разнокалиберного оружия многоквартирные дома, где живут мирные жители.

Только за 1-2 марта боевики обстреляли жилые массивы в Левобережном и Центральном районах города. Кроме того,

из реактивной артиллерии обстреляли роддом в Левобережном районе города. В его подвале находились люди.

"После циничного обстрела жилого квартала Кировский десятки раненых и погиб 16-летний парень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.