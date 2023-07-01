Обстрелы во многих городах: как прошла ночь в регионах Украины

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 8 обстрелов, из минометов и артиллерии. Новгород-Северский и Корбковский районы, без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела (6 взрывов). Обстрелы потерпели Хотинская и Краснопольская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Эсманская, Юнаковская, Новослободская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Зноб-Новгородская громады.

Хотинская громада: был танковый обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получил ранение несовершеннолетний юноша (2006 г.р.). Оказана медицинская помощь без госпитализации. Также повреждено складское помещение агрофирмы.

Запорожская область: в сутки на территории области повреждено 26 жилых и хозяйственных объектов. Враг совершил 54 обстрела по 18 населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Днепропетровщина: этой ночью под обстрел попала Марганецкая громада Никопольщины. Туда прилетело с полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Территорию обследуют спасатели.

Харьковщина:

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище и Огурцово Чугуевского района, а также Дворичанское Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка.

В с. Синьковка Купянского района в результате вражеского артиллерийского обстрела ранения получил 57-летний мужчина, состояние пострадавшего среднее.

Луганщина: вчера россияне пытались атаковать в сторону Новоселовского, но все их попытки оказались неудачными – украинские защитники надежно держат оборону и наносят поражение противнику. Также враг продолжает активность в Серебрянском лесничестве, где его тоже остановили.

Оккупантами нанесены очередные удары с воздуха по Невскому и Белогоровке. Артиллерийские обстрелы подверглись Белогоровке и Диброву. За сутки противник совершил 111 обстрелов (539 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки россяине обстреляли 13 населенных пунктов: Константиновка, Часов Яр, Авдеевка, Северск, Торецк, пгт Очеретино, пгт Шевченко, пгт Гостре, с.Сергиевка, с.Николаевка, с.Новодмитровка, с.Новоукраина Поврежден 31 жилой дом, магазин, складское помещение, водопровод, газопровод, ЛЭП, школа.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 10 раненых.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Днем также фиксировались вражеские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 82 обстрела (445 снарядов), из них по г. Херсон — 1 минометный обстрел (5 снарядов). Оккупанты попали в районы 26 населенных пунктов области.

Всего за сутки из-за российской агрессии 5 человек (из них один – ребенок) получили ранения.

Российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона. Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями ее госпитализировали.

Обстреляли россияне и село Михайловка Новоалександровской громады. Из-за артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина.

Также враг обстрелял жилой дом в Антоновке – пострадала семья с ребенком.

У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.

Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.