Оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова: видео

Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках.

Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках!!! В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна. В кафе их накормили и снабдили водой. Мы пересадили их в другие автобусы и отправили дальше на Запад", – рассказал он.

Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках! У... Опубликовано Сергей Сухомлиным Вторник, 8 марта 2022 г.

Напомним, из оккупированного Ирпеня удалось спасти еще около 2 000 мирных жителей.

Также сегодня произошла эвакуация жителей Ирпеня, который уже несколько дней находится фактически в осаде оккупантов.