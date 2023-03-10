"Пакт о ненападении": посол Украины прокомментировал заявление Лукашенко о переговорах

Украина не ведет никаких официальных переговоров с Белоруссией. Впрочем, контакты возможны на неофициальном уровне.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал посол в Беларуси Игорь Кизим.

По мнению дипломата, Украине действительно не нужен новый фронт вдоль северных границ.

"Наш президент четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался – мне сложно сказать", – сказал Кизим.

Кизим считает, что следует использовать все возможности, чтобы удержать Лукашенко от действий, которые могут угрожать на северных границах.

"Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация – обсудить это можно", – говорит посол.

Он добавил, что могли быть контакты в форме публичной дипломатии.

"Где эти встречи – в Украине, на площадках ОБСЕ или ООН привозили каких-то эмиссаров? От какой партии? Я не хочу думать. Есть официальный канал. Он предусматривает привлечение МИД и посла. Такого не было", — резюмировал посол.

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за госпредательство.

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