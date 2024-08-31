Планирует ли Украина обмен территориями: Умеров назвал цель Курской операции

Украина еще не использовала все возможности, которые получила после захвата территории Курской области.

Внимание всего мира четвертую неделю прикована к Курской операции Сил обороны Украины. Несмотря на то, что появляются сообщения о возможном обмене Курской области на временно оккупированные украинские территории, этот вопрос обсуждать рано.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью CNN.

По его словам, сейчас Украина больше сосредоточена на открывшихся после захвата Курской области "возможностях", чем на удержании этой территории, чтобы использовать ее для обмена на украинские земли, оккупированные Россией.

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"Мы сосредоточены на повышении наших возможностей противостоять и оттеснять россиян с временно оккупированных территорий", – подчеркнул Умеров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в пятницу, 30 августа, что за последние 24 часа украинские войска продвинулись на два километра вглубь Курской области и взяли под контроль еще пять квадратных километров территории.

Напомним, на Курщине десантники "затрофеили" семь российских танков. Некоторые захваченные танки имеют небольшой пробег и недавно изготовлены, но нуждаются в ремонте.

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