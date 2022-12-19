Почему россияне стали чаще бить по Киеву: в Воздушных силах ВСУ объяснили

Массированные ракетные удары стали одной из основных тактик россиян в войне против Украины. Однако специфика ракетных атак в последнее время поменялась.

Об этом 24 каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военные страны-террористки сконцентрировались на том, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и оставить украинцев без электроэнергии. Особенно большие усилия оккупанты направили на атаки по столице Украины.

"Россияне больше всего бьют по Киеву. Именно Киев — цель номер один для врага. Даже не сама столица, а объекты критической инфраструктуры",– сказал Игнат.

Напомним:

В ночь на 19 декабря Киев и область подверглись мощной атаке иранских дронов, атаковавших объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, на юге сбили 10 вражеских беспилотников.



Стоит отметить, что по состоянию на начало ноября оккупанты нанесли 22 тысячи ударов по гражданским объектам – это в 73 раза больше, чем по военным. Пострадали две тысячи образовательных учреждений, сотни больниц, роддомов и поликлиник, уничтожены жилые многоэтажные и частные дома. Множество людей погибло, еще больше было ранено или осталось без жилья.

23 ноября российские войска выпустили по Украине 70 крылатых ракет. Система ПВО уничтожила 51 ракету и пять дронов-камикадзе.

Зеленский за 18 декабря: готовимся ко всем возможным сценариям

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