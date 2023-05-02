Продавали придуманное военное снаряжение: в Ужгороде будут судить трех человек

Задержанными оказались 23-летний мужчина и его 28-летняя сожительница, а также их 32-летний знакомый.

В Ужгороде будут судить трех человек из-за мошеннической схемы продажи несуществующего военного снаряжения.

Об этом сообщили в Ужгородской окружной прокуратуре.

Расследование преступной схемы группы местных жителей, которые спекулировали на нуждах военнослужащих и выманивали деньги у доверчивых граждан завершено.

"Прокурор уже направил в суд обвинительный акт в отношении трех жителей областного центра по факту мошенничества, совершенного неоднократно и путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Одному из обвиняемых инкриминируют также незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Задержанными оказались 23-летний мужчина и его 28-летняя сожительница, а также их 32-летний знакомый.

Следствие установило, что обвиняемые зарегистрировали ряд Telegram-каналов, где публиковали фейковые объявления о продаже военного снаряжения.

"В несуществующем арсенале товаров мошенники имели в наличии все, за чем к ним обращались – шлемы, тепловизоры, бронежилеты, военную форму и обувь и т.д. От покупателей просили осуществить полную или частичную предоплату, а получив средства на банковские карты – исчезали и переставали выходить на связь", — сообщили правоохранители.

От рук злоумышленников пострадали более 20-ти пострадавших граждан со всей Украины. Это жители десяти областей. Общая сумма нанесенного им ущерба составила более 138 тысяч гривен.

Кроме того, во время проведения следственных действий в доме 23-летнего фигуранта обнаружили пистолет, который он приобрел и хранил без необходимого разрешения.

Досудебное расследование проводили следователи Ужгородского райуправления полиции. Обвинительный акт направлен на рассмотрение Ужгородского горрайонного суда. В случае доказательства вины лицам может грозить до 8 лет лишения свободы.

Заметим, что командира воинской части в Ивано-Франковской области будут судить за вырубку деревьев в заказнике на 4,4 млн грн.

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