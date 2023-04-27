Резников о контрнаступлении: "Это произойдет неожиданно и все все поймут"

Министр согласен, что ожидания от операции несколько перегреты, ведь все хотят очередной победы.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что о начале контрнаступления сразу станет известно из новостных сводок.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

Резников сказал, что контрнаступление начнется неожиданно, ведь в этом и состоит смысл операций на фронте.

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", – пояснил глава Минобороны.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, поймут ли украинцы, что уже началось контрнаступление, из новостных сводок.

"Конечно. Сейчас же благодаря разным ресурсам, например Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши ребята социально и медийно активны. Залетая в очередную освобожденную деревню, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все все понимают", – рассказал Резников.

В то же время, он соглашается, что ожидания от предстоящей контрнаступательной операции несколько перегреты, ведь "все хотят очередной победы". Перегревают ожидания и украинское общество, и политикум, и Запад.

"Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха", – пояснил министр.

Напомним, накануне секретарь СНБО Алексей Данило в очередной раз подчеркнул, что информацией о контрнаступлении владеет ограниченный круг лиц. Он сказал, что украинцы увидят своими глазами, когда все начнется.

Как сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, в Украину уже доставлены 98% обещанной боевой техники для контрнаступления.

По информации от ОК "Юг", контрнаступление уже идет небольшими шагами и заключается в том, что ВСУ минимизируют мощности и возможности врага.

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