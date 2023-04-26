Кремль готовится к 9 мая: как Песков "сжег" двойников Путина

На днях по Сети распространилось видео, как дрон неизвестного происхождения пролетает прямо над Красной площадью — там видно все как на ладони: и башни Кремля, и мавзолей, и Собор Василия Блаженного. Сообщают об целых три беспилотника, упавших в Подмосковье. И все же парад 9 мая не отменяется, президент РФ Владимир Путин даже выступит.

Об этом рассказала в эксклюзивном интервью ТСН.ua российская политическая аналитик Ольга Курносова.

“Во-первых, может быть, все-таки выступит не Путин, а его двойник. Потому что Песков начал столь активно опровергать наличие двойника, что мы уже практически не сомневаемся в том, что двойник все-таки есть. Ведь если это не так, они так нервно бы к этому не относились. Поэтому я думаю, что вполне возможный вариант таков. Вблизи никто не посмотрит, телевизионные кадры сделают нужные», — рассказала она.

А вот подделывать голос диктатора, по словам Ольги Курносовой, скорее всего, не будут. Его речь пустят в записи.

"Сравнить, по большому счету, будет невозможно. Конечно, вся эта история с дронами мне напоминает легендарный прилет Матиаса Руста. Еще при Советском Союзе молодой немец прилетел на легкомоторном самолете, преодолев все противовоздушные обороны и просто приземлился на Васильевском спуске. Был большой скандал. "Но мы видим, что дроны летают, их не снимают. Дело Руста живет и побеждает", — добавила Ольга Курносова.

Что касается информации, якобы Москва выторговала у Запада безопасность Путина на момент его выступления, Курносова отметила, что не соблюдает конспирологических версий.

Более того, мы неоднократно слышали, что Соединенные Штаты вообще не дают точные координаты. Они знают точные координаты местопребывания Путина в любой момент. Но они эти координаты Украине не передают. Потому что они выступают против ликвидации Путина. Здесь не следует выторговать безопасность на конкретный момент. Сейчас Соединенные Штаты не являются приверженцами ликвидации Путина. Собственно, это одна из гарантий неприменения тактического ядерного оружия. Потому что это и есть та красная метка, после которой к Путину в США могут начать относиться как к бен Ладену. Он этого боится. Поскольку его координаты постоянно известны, все его визиты всегда неожиданны, они проходят в то время, которое преждевременно не анонсируется”, — добавила Ольга Курносова.

Напомним, накануне в России упразднили ряд парадов до 9 мая "из соображений безопасности". Да, их не будет в Курске, Белгороде и во временно оккупированном Крыму.

Более того, 9 мая в Москве и других российских городах не будут проводить традиционный ход "Бессмертный полк".

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