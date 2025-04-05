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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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РФ ночью запустила по Украине 92 "Шахеды": сколько из них удалось сбить

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная атака РФ ночью 5 апреля

Воздушная атака РФ ночью 5 апреля / © ТСН.ua

В ночь на 5 апреля 2025 года российские оккупанты запустили по Украине 92 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

Об этомсообщают воздушные силы Украины.

Дроны запускали разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово (Ростовская обл.), Приморско-Ахтарск (Кубань), Чауда (оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 Воздушные силы подтверждают сбивание 51 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

/ © Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

© Facebook / Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, что в результате удара по Кривому Рогу количество погибших увеличилось до 19, из них — 9 детей. Пострадали 68 человек. Из них четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
606
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