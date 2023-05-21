"России как субъекта по существу нет": Подоляк о саммите G7

Подоляк говорит, что будет стратегически поддерживать Россию, как ее поддерживали в рамках экономических или бизнес-контактов.

На встрече в Хиросиме модерируется новый послевоенный мир, где России как субъекта, в сущности, нет. Более того, другие страны начинают привыкать к этому.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, визит президента на саммит Лиги арабских государств и активная работа президента на встрече в Хиросиме говорят о том, что доминирование украинской точки зрения, безусловно, на сегодняшний день.

"Страны, полгода или три месяца назад занимавшие выраженную нейтральную позицию, а действительно пытавшиеся не раздражать Россию, готовы слушать, что мир меняется, и в этом мире позиции России довоенного типа не будет". – говорит Подоляк.

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По его словам, стратегически поддерживать Россию, как ее поддерживали в рамках экономических или бизнес-контактов, невыгодно.

"Мне кажется, что в Хиросиме это дополнительно стало аксиомой – аксиомой нового типа мира, в которой России с ее имперскими амбициями места точно нет", – резюмировал советник ОП.

Напомним, что в Хиросиме Япония началась встреча американского президента Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского на полях саммита G7.

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