Россия держит семь носителей ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве корабли и катера.
По состоянию на 3 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр", общий залп – 16 ракет.
Об этом сообщает командование ВМС ВСУ.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве четыре корабля и катера и один десантный корабль для логистического обеспечения.
В Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".
"За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 29 судов, из них 4 судна двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 35 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", — говорится. в сообщении.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, РФ пытается восстановить паром "Керчь-Ейск", увеличивает количество авиации в Крыму и удерживает корабли в море.
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