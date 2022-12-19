Россияне атаковали юг иранскими дронами: удалось ли их уничтожить

Украинские военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования "Юг".

"В ночь на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", — говорится в сообщении.

По данным командования, силы ПВО уничтожили десять беспилотников.

"На южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 10 "Шахедов", — отметили военные.

Напомним

Ночью Россия запустила несколько волн иранских дронов Shahed-136 по Киеву. Всего в воздушном пространстве украинской столицы было зафиксировано более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", — сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Взрывы раздались в Соломенском и Шевченковском районах. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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