Курс валют в Украине на 19 декабря: сколько стоят доллар и евро

Евро несколько подешевел после выходных.

Национальный банк Украины на 19 декабря установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро за сутки подешевел на 2 копейки и стоит 38,83 грн.

Официальный курс польского злотого составляет 8,28 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40,00 грн. Покупают за 40,05 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,85 грн. Продают по 42,11 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл, а на конец года он составит 45,8 грн/долл.

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