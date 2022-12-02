День святого Николая 2022 года — день, которого с нетерпением ждет каждый украинский ребенок. Ведь в эти темные времена очень важно подарить малышам немного света, тепла и добра. Но у украинцев возник вопрос: когда праздновать день святого Николая: 6 или 19 декабря? Ответ читайте в материале ТСН.ua.

В этом году у многих верующих появился новый вопрос: какого числа нужно праздновать день святого Николая ? Делать ли это 19 декабря, как привыкли украинцы, или переходить на 6 декабря? Ответ дали в Православной Церкви Украины (ПЦУ).

На своей странице в социальной сети Facebook ПЦУ написала, что праздновать день святого Николая в 2022 году мы будем все еще 19 декабря. Ведь решение об изменении календаря принято не было, хотя и продолжается обсуждение такой возможности. Поэтому дать все зимние праздники пока остаются теми же, что и раньше:

19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца

7 января – Рождество Христово

14 января – чествуем святителя Василия Великого

19 января – праздник Крещения Господня

Однако в отдельных общинах, согласно постановлению Священного Синода Православной Церкви Украины, богослужение по чину праздника Рождества Христова может быть завершено 25 декабря. Решения принимают община и настоятель.

Среди украинцев святой Николай всегда был знаковой фигурой. В культуре других стран мира он носит другие названия: Санта-Клаус, Сент Николас и т.д. Верующие западного обряда празднуют 6 декабря. Утром дети просыпаются и находят в рождественских носках сладости и другие подарки. Но малыши в Украине знают, что сюрпризы от Николая следует искать под подушкой.

Рождество Христово: дискуссии о праздновании

Последний месяц идут дискуссии о дате празднования Рождества Христова. Православные украинцы даже разделились на два лагеря: те, кто хочет перейти на празднование 25 декабря и те, кто считает, что нужно оставить дату 7 января. И хотя большинство верующих все еще придерживается второй точки зрения, поклонников празднования 25 декабря становится все больше.

В материале "Когда правильно праздновать Рождество Христово: 25 декабря либо 7 января" ТСН также разбирался, какую дату избрать. Здесь можно найти мнения разных людей и ВТО.

Читайте также: