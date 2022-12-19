Курс валют в Україні на 19 грудня: скільки коштують долар та євро

Національний банк України на 19 грудня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро за добу здешевшав на 2 копійки і коштує 38,83 грн.

Офіційний курс польського злотого становить 8,28 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 40,00 грн. Купують за 40,05 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,85 грн. Продають за 42,11 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках перебуватиме на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

У бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол, а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол.

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