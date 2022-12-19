ВСУ отбили все атаки врага – Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка .

Об этом сообщили сегодня, 19 декабря, в Генштабе.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных удара с помощью БПлА типа Shahed-136, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок у врага не обнаружено.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области и Белокопытово - Сумской.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Красная Заря, Стрелеча, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении под огневым поражением были районы населенных пунктов Ягодное, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Клищиевка, Андреевка, Курдювка, Северное и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы у Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник поражал реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Темировка, Красное, Новоандреевка, Малые Щербаки иЗапорожской области. Красногригорьевка и Никополь – Днепропетровской. Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных обитателей.

Оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Наши защитниками сбили семь БпЛА типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

Напомним, Киевская городская военная администрация сообщила о 9 сбитых вражеских беспилотниках Shahed.

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