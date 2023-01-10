Россияне мобилизуют в Донецкой области людей с инвалидностью — Генштаб

В Горловке всего за один день призвали 30 человек.

Российские оккупанты продолжают незаконно мобилизовывать жителей временно захваченных территорий Украины. В частности, в Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Горловке 6 января 2023 года во время очередного рейда мобилизовано до 30 человек. В частности, четверо из них имеют инвалидность.

"После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", — отмечают в строительстве.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики составляют списки школьников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые хотят мобилизовать на войну. Да, дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на "обязательный военный учет".

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