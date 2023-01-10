Росіяни мобілізуюь на Донеччині людей з інвалідністю - Генштаб

У Горлівці лише за один день призвали 30 осіб.
Російські окупанти продовжують незаконно мобілізовувати мешканців тимчасово захоплених територій України. Зокрема, в Донецькій області.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У Горлівці 6 січня 2023-го під час чергового рейду мобілізовано до 30 осіб. Зокрема, четверо з них мають інвалідність.
"Після двох днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ", - наголошують у зведенні.
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що загарбники складають списки школярів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, яких хочуть мобілізувати на війну. Так, діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на "обов'язковий військовий облік".
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