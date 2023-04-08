Россияне ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Российские оккупационные силы будут иметь дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда. Половину пути им придется преодолевать пешком.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", — говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны идти пешком.

"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", — говорится в сообщении.

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