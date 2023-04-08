Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
308
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ограждают подъезды к Запорожской АЭС

Фото: Associated Press

оккупанты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции.

Российские оккупационные силы будут иметь дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Отмечается, что теперь работники Запорожской атомной станции не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда. Половину пути им придется преодолевать пешком.

"Рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута. Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю", — говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и дальше они должны идти пешком.

"Таким образом   рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, как будто готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
308
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация