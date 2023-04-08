Изменяет ли вам партнер: эксперт назвал три неявных признака

Эксперт назвал три не слишком очевидных признака, которые могут свидетельствовать об измене.

В отношениях есть три едва заметных, но ключевых признака того, что один из партнеров может изменять. Но ключевое слово "может". В отношениях, которые продолжаются уже некоторое время, в которых обе стороны никогда не прибегали к измене (друг с другом или с предыдущими партнерами), могут возникать разные признаки, свидетельствующие о том, что один из двух встречается с другим человеком.

Об этом рассказал психолог Марк Траверс, пишет GQ.

Первым признаком, по словам психолога, является внезапное изменение сексуального интереса.

"Все отношения проходят через взлеты и падения. Но если внезапное изменение сексуального интереса возникает буквально за одну ночь, то это тревожный звоночек", — отметил он.

Второй признак – внезапное обвинение своего партнера в измене. Как объясняет эксперт, это проекция. И она может сопровождаться другими признаками. Например, любой разговор заканчивается спором или тебя обвиняют в том, что ты странно ведешь себя.

И третьим признаком неверности может служить изменение финансового состояния. Речь идет не только о том, что ты узнаешь о крупных покупках, которые, возможно, предназначались для кого-то другого. Эксперт делает акцент на том, что вдруг деньги становятся поводом для обсуждений и беспокойства со стороны партнера. Без видимой причины.

Могут быть также некоторые сопутствующие признаки – отсутствие ощущения счастья в отношениях, сексуальное недовольство или отсутствие внимания между вами.

Напомним, жена узнала об измене мужа по фото, которое он ей прислал – что там было.

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