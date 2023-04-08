Чи зраджує вас партнер: експерт назвав три неявні ознаки

Експерт назвав три не надто очевидні ознаки, які можуть свідчити про зраду.

У стосунках є три ледь помітні, але ключові ознаки того, що один із партнерів може зраджувати. Але ключовим є слово "може". У відносинах, які тривають уже певний час, в яких обидві сторони ніколи не вдавалися до зради (один з одним або з попередніми партнерами), можуть виникати різні ознаки, що свідчать про те, що один із двох зустрічається з іншою людиною.

Про це розповів психолог Марк Траверс, пише GQ.

Першою ознакою, за словами психолога, є раптова зміна сексуального інтересу.

"Усі стосунки проходять через зльоти та падіння. Але якщо раптова зміна сексуального інтересу виникає буквально за одну ніч, то це тривожний дзвіночок", - зазначив він.

Друга ознака – раптове звинувачення свого партнера у зраді. Як пояснює експерт, це проєкція. І вона може супроводжуватися іншими ознаками. Наприклад, будь-яка розмова закінчується суперечкою або тебе звинувачують у тому, що ти дивно поводишся.

І третьою ознакою невірності може бути зміна фінансового становища. Мовиться не лише про те, що ти дізнаєшся про значні покупки, які, можливо, призначалися для когось іншого. Експерт робить акцент на тому, що раптом гроші стають приводом для обговорення та занепокоєння з боку партнера. Без видимої на те причини.

Можуть бути також певні супровідні ознаки – відсутність відчуття щастя у стосунках, сексуальне невдоволення або відсутність уваги між вами.

Нагадаємо, дружина дізналась про зраду чоловіка за фото, яке він їй надіслав – що там було.

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