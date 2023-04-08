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На Харківщині троє місцевих мешканців підірвалися на вибухівці

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Харківщині троє місцевих мешканців підірвалися на вибухівці

Фото: Associated Press

Надзвичайна подія сталася у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади.

На Харківщині троє місцевих мешканців отримали поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.

Надзвичайна подія сталася 7 квітня у полі біля села Миколаївка Чкалівської громади.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Внаслідок вибуху двоє чоловіків і одна жінка отримали поранення різного ступеня важкості.

Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

У ДСНС закликали громадян утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок та інших відкритих просторів, особливо тих, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Також наразі небезпечно пересуватися невідомими чи не перевіреними саперами ґрунтовими дорогами.

© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, під Києвом виявлено залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. 

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Перегляди
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