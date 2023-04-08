Петиція про демобілізацію після 18 місяців служби набрала необхідну кількість підписів

На сайті президента петиція, яка передбачає можливість демобілізації після 18 місяців служби, набрала необхідну кількість голосів.

Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби набрала 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Текст петиції оприлюднено на сайті глави держави.

Звернення зареєстрував народний депутат Олексій Гончаренко від партії "Європейська Солідарність". Він наголосив, що вже понад рік українські військові перебувають на фронті і не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути. Тож існує нагальна необхідність врегулювати терміни.

"Невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових", – наголошує Гончаренко.

Нардеп додав, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9142, який пропонує надати громадянам України право на демобілізацію через півтора року після призову, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

У документі також йдеться про відстрочку від призову на п’ять років для тих, хто демобілізується після проходження максимального терміну військової служби.

Гончаренко просить президента звернутися до Верховної Ради, щоб пришвидшити розгляд та ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, у матеріалі ТСН.ua зібрано ініціативи, які пропонують депутати щодо законів про мобілізацію та вручення повісток військовозобов'язаним.

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