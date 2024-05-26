Россияне преждевременно похвастались захваченным селом — DeepState

Боевые столкновения в селе Берестово в Харьковской области все еще продолжаются.
Сообщение Министерства обороны РФ о захвате российскими оккупантами села Берестово в Харьковской области, появившееся днем 26 мая, оказалось преждевременной похвальбой.
Аналитики украинского проекта DeepState опровергли данную информацию.
В телеграмм-канале проекта сообщили, что боевые столкновения в селе, расположенном на Купянском направлении наступления оккупационной армии, все еще продолжаются.
"Противник имеет частичный успех, но занять село полностью ему не удалось", — отмечают аналитики.
Напомним, ранее в отчете Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины недавно отразили крайние территории севернее Харькова во время продолжения российских наземных атак в этом районе. В частности, украинские войска немного продвинулись к юго-востоку от Лукьянцев.
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