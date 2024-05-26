Росіяни передчасно похвалилися загарбаним селом — DeepState

Бойові зіткнення в селі Берестове на Харківщині все ще тривають.

Повідомлення Міністерства оборони РФ про захоплення російськими окупантами села Берестового у Харківській області, яке з’явилося вдень 26 травня, виявилося передчасною похвальбою.

Аналітики українського проєкту DeepState спростували цю інформацію.

У телеграм-каналі проєкту повідомили, що бойові зіткнення в селі, розташованому на Куп'янському напрямку наступу окупаційної армії, все ще тривають.

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“Противник має частковий успіх, але зайняти село повністю йому не вдалося”, — зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Сили оборони України нещодавно відбили крайні території на північ від Харкова під час продовження російських наземних атак у цьому районі. Зокрема, українські війська трохи просунулися на південний схід від Лук’янців.

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