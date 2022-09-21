"Старик, больной человек": Данилов рассказал о спорах в окружении Путина относительно мобилизации в России

Путин записал свое обращение позже, поскольку в его окружении были споры по поводу объявления мобилизации.
Поэтому российский диктатор вынужден был пойти на определенные уступки.
Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что Путин панически боится поражения в войне против Украины.
"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не является неожиданностью. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", — пояснил Данилов.
Напомним, в Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года.
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